Falta de información, queja más frecuente ante la ACODECO

La falta de información, clara, veraz, oportuna y suficiente es uno de los mayores motivos que afrontan los consumidores, al momento de adquirir un bien o servicio de los agentes económicos o proveedores, según la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO).

Esta queja ocupa el segundo lugar en la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), con 286 casos presentados por $2,313.688.39 durante enero a junio de 2024, informó la entidad.

El derecho de la información está establecido en la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, por lo que al adquirir un producto o bien, debe gozar del mismo, de forma satisfactoria.

“Existe falta de información, cuando la misma resulta insuficiente, no es oportuna, ejemplo de ello ocurre cuando existen productos sin precio a la vista; no hay fecha de vencimiento (en productos perecederos); al adquirir un bien, no informan el tiempo de vigencia de la garantía o las condiciones para su honra; prometen de modo verbal condiciones o beneficios que no constan de modo escrito, son entre otras situaciones que se presenta regularmente en la Acodeco”, indicaron.

Se explicó que el Departamento de Decisión de quejas de ACODECO “atiende y decide sobre las quejas que presenten los consumidores hasta un monto de 5 mil balboas. Después de esta suma se procede a un proceso de conciliación entre las partes afectadas. “Es necesario, que se pruebe la relación de consumo, a través de las facturas, contratos, pagos, entre otros documentos, es indispensable para iniciar el trámite respectivo”.