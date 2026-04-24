Estalla crisis en el CONATO y divide al movimiento sindical

Una crisis estalló entre las centrales obreras y sindicatos miembros del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados en Panamá (CONATO), entre las dirigencias de Aniano Pinzón y sus miembros, lo que ha terminado con la división de este organismo.

La situación ha llevado a la presentación de denuncias por presuntas irregularidades, así como demandas por calumnia, injuria y daños y perjuicios ante la justicia.

La confrontación surgió cuando un grupo de centrales obreras lideradas por Pinzón suspendieron a otros de dicho gremio, tras considerar que tomaron acciones contrarias a las decisiones colectivas del consejo.

Además, Pinzón fue acusado en diversas publicaciones en redes sociales sobre la presunta malversación de fondos.

Pinzón explicó a Metro Libre que el 22 de abril presentó una querella en la DIJ, “con documentos que respaldan mi gestión dentro de la organización y por algunas cosas que salieron por las redes sociales denigrando a mi persona y falseando a la verdad”.

Agregó: “incluí el registro de mis cuentas cuando asumí el CONATO en octubre pasado, con B/. 749.16, y el balance del Banco Nacional de Panamá al 31 de marzo, que mantiene un fondo de 108 mil balboas”. Añadió que “no me han dado la oportunidad de defenderme, de todo lo que me acusa no es cierto”.

Por su parte, Eduardo Gil, dirigente de Convergencia Sindical, señaló que “en junio de 2025, el consejo decidió suspender por dos años a la Unión General de Trabajadores (UGT) y a la Confederación Casa Sindical por tomar acciones contrarias a las decisiones colectivas”.

Gil comentó que “estas actuaciones fueron completamente ilegales e ilegítimas, porque desplazaron a la coordinación de ese momento y a las organizaciones más beligerantes y representativas del CONATO”. Además reveló que “respecto al uso irregular de los fondos de CONATO, no tenemos mayores detalles toda vez que no participamos del gremio desde el 15 de octubre”.