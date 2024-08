Enumeran subsidios que se deben revisar

Los subsidios a las grandes empresas, al tanque de gas de 25 libras, a los partidos políticos, a programas sociales, fondo solidario de vivienda e interés preferencial, están entre las ayudas económicas que deben ser revisadas de manera urgente para garantizar un uso eficiente de los recursos del Estado, afirmaron economistas.

El expresidente del Colegio de Economistas de Panamá Olmedo Estrada ha mencionado que “hay subsidios improductivos que están establecidos en el presupuesto del Estado por más de 1,500 millones de dólares y no están jugando el rol para los que fueron creados. Entre ellos subsidios a las empresas que no están siendo productivas, que se dan a la familia que se están utilizando para otras actividades que no son para las que fueron creadas”.

Raúl Bethancourt, economista, manifestó que “sería riesgoso e injusto quitarle los subsidios que reciben las familias panameñas. El gobierno tiene que buscar las vías para mantenerlos hasta tanto la economía vuelva a despegar y le de alternativas de trabajo a los más humildes. Hasta que esto no pase sería aventurado ponerse decidir qué se debe quitar y qué mantener”.

El economista Augusto García destacó que “existen subsidios cuando el mercado no funciona, por ejemplo, el subsidio al tanque de gas, hay un oligopolio entre dos empresas y no hay competencia. Lo mismo ocurre con el subsidio al combustible, a la energía, el de interés preferencial”. García aseguró que “hay una actitud de que cuando se habla de subsidio se piensa automáticamente en los pobres y no en los que realmente se están llevando el efecto del subsidio que son los grandes ricos del país. Hay que empezar a definir qué son subsidios y porqué hay”.

Raúl Moreira, economista, señaló que “de los subsidios que se les otorga a las empresas en primer lugar están los otorgados a través de la Ley 22, hay que revisar si se están cumpliendo las corresponsabilidades de los hogares de las transferencias monetarias condicionadas, pero sobre todo hay que mostrar evidencias por parte del gobierno que se están realizando las acciones necesarias para perseguir la evasión fiscal por parte de las empresas”.

El economista Roger Durán indicó que “primero se tiene que hacer una revisión de todos los subsidios, priorizar los más necesarios y que tienen mayor impacto en la sociedad”. Añadió que “un ejemplo de un subsidio, es el del tanque de gas de 25 libras, no es temporal, no es focalizado ni condicionado porque cualquiera lo puede adquirir”.