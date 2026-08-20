Enumeran medidas para recuperar cultivos afectados por El Niño

a.qUINTERO | El monitoreo de los cultivos, la construcción de reservorios, la perforación de pozos y la tecnificación, son algunas de las medidas que implementa el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), para recuperar las áreas afectadas por el fenómeno de El Niño.

De acuerdo con la entidad, Bocas del Toro es una de las zonas más afectadas, principalmente en áreas cercanas al río Sixaola y comunidades del cordón fronterizo como California, Deborah, La Mesa, Isla Grande y Victoriano Lorenzo.

Entre los principales rubros afectados se encuentran el plátano, el cacao, el maíz, arroz, papaya, maracuyá, cebolla, papa, lechuga y apio. Además, el MIDA reportó “74 productores afectados y un total de 146.29 hectáreas impactadas”.

El ministro del MIDA, Roberto Linares, destacó que “tenemos que ir mejorando, ser más eficientes. Sabemos que vienen tiempos difíciles como el fenómeno de El Niño, por lo que tenemos que tecnificarnos y dejar de hacer las cosas como las hacían nuestros abuelos”, afirmó.

Asimismo, Linares señaló que “la entidad mantiene un seguimiento constante al comportamiento de las siembras, particularmente del arroz”. Explicó que “aunque en algunas zonas se han establecido menos hectáreas debido a las precauciones adoptadas por los productores, los rendimientos registrados hasta el momento son favorables en regiones como Chiriquí, Panamá Este y Veraguas”.

Por su parte, Lorenzo Jiménez, presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA), indicó que “hasta el momento no se han registrado riesgos en los cultivos de la zona”. Sin embargo, advirtió que “si las lluvias persisten durante los próximos 15 días podrían registrarse afectaciones y pérdidas en rubros como cebolla, lechuga y apio”.