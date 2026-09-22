Empresas, empleo e ingresos crecen en Panamá, según Censos Económicos

El número de empresas, el empleo y los ingresos registraron un crecimiento en Panamá entre 2011 y 2024, de acuerdo con los resultados de los VII Censos Nacionales Económicos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República.

Según los datos, el país pasó de 42,664 a 57,159 empresas, lo que representa un incremento de 34 %. El personal ocupado también aumentó, de 451,711 a 520,661 trabajadores.

Los ingresos empresariales alcanzaron B/.100,958.6 millones, un crecimiento de 66.6 % frente a 2011. Asimismo, las compras y gastos sumaron B/.87,338.6 millones y las remuneraciones pagadas a los trabajadores llegaron a B/.9,124.5 millones.

La inversión empresarial también mostró un aumento, con activos fijos valorados en B/.71,478.1 millones, más de tres veces el monto registrado en el censo anterior.

El comercio se mantuvo como la principal actividad económica, con 25,893 empresas, equivalentes al 45.3 % del total, además de generar B/.60,431.5 millones en ingresos y emplear a 189,854 personas.

Otros sectores también registraron crecimiento, entre ellos transporte, almacenamiento y correo, que pasó de 1,052 a 2,190 empresas, y las actividades profesionales, científicas y técnicas, que aumentaron 69.8 %, hasta alcanzar 2,789 empresas.

Los resultados también reflejan una mayor presencia de actividades relacionadas con hoteles y restaurantes, información y comunicación, servicios sociales y de salud y actividades inmobiliarias.