Empresas de EE. UU. evalúan nuevas inversiones en Panamá durante reunión con Mulino

Directivos de empresas estadounidenses como Google, Apple, Intel, Ericsson, Mitsubishi Corp. Americas, PepsiCo y Pfizer manifestaron su interés en seguir invirtiendo y ampliar sus operaciones en Panamá durante un encuentro con el presidente José Raúl Mulino, celebrado en Nueva York.

De acuerdo con el reporte emitido por Presidencia, durante el foro del Council of the Americas, Mulino presentó las oportunidades de inversión que, según explicó, ofrecen los proyectos de infraestructura que impulsa su administración, entre ellos dos nuevos puertos y el plan de inversiones del Canal de Panamá, estimado en $8,500 millones para los próximos años.

“Este año vamos por más, con planes de inversiones en infraestructura de carreteras, hospitales, puentes, unos que se están construyendo y otros que vendrán. Invito al empresariado norteamericano a participar en estos proyectos”, manifestó Mulino.

Entre las obras mencionadas por el mandatario están el tren Panamá-David, los anillos hidráulicos de Panamá Este y Panamá Norte, dos nuevas potabilizadoras para Azuero y proyectos hospitalarios.

Mulino también destacó como una oportunidad para nuevos negocios la adquisición por parte del Estado del 40% restante de Petroterminal de Panamá, con lo que la empresa pasó a ser 100% propiedad estatal. Petroterminal opera un oleoducto que conecta el Pacífico con el Atlántico.

En cuanto al Canal de Panamá, el presidente presentó proyectos que incluyen dos nuevos puertos, un corredor logístico y el embalse de Río Indio.

Durante el encuentro, Andrés Gluski, presidente de la Junta Directiva de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), destacó las obras ejecutadas por la actual administración y mencionó la reforma a la Caja de Seguro Social, la reducción de la migración irregular por Darién y la salida de Panamá de la lista de países de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales.

La reunión formó parte de la participación de Mulino en la Semana de Alto Nivel del Council of the Americas, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.