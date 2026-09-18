$!Empresarios respaldan aplicar un ITBMS del 15% a alquileres turísticos como Airbnb

La propuesta de cobrar un Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) de 15% a los negocios que ofrecen servicios de alojamiento vacacional a través de plataformas digitales como Airbnb ha recibido el respaldo de empresarios y economistas.

El sector argumenta que la competencia debe ser justa y equitativa. Los hoteles son un sector importante que paga sus impuestos, por lo que las plataformas que ofrecen alojamientos de corta estancia deben operar con reglas claras y en igualdad de condiciones tributarias.

La propuesta está establecida en el Proyecto de Ley 31-26, que crea un nuevo régimen jurídico de incentivos fiscales y deroga la Ley 80 de 2012. Además tendrá vigencia hasta diciembre de 2036.

Nadkyi Duque, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (CAMTUR), señaló que “debe existir una competencia justa y equitativa entre los hoteles y los alquileres mediante plataformas digitales”.

“Airbnb tiene que operar con reglas claras y cumplir con las obligaciones tributarias que también cumplen los hoteles”, afirmó.

Duque agregó que “respaldamos el incremento del impuesto; sin embargo, para el área del interior sí tuviese que revisarse, porque lo que queremos es incentivar que existan nuevas habitaciones, nuevos alojamientos y que también crezca el turismo hacia esas zonas. Allá en el interior del país el caso tiene que ser tratado de una manera distinta”.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, explicó que el proyecto busca regular los alquileres de corta duración para uso turístico o vacacional, particularmente aquellos que se comercializan mediante plataformas digitales.

“Han crecido de manera importante y hoy forman parte de la realidad del mercado turístico. Por eso consideramos necesario establecer reglas claras y también desde el punto de vista tributario”, señaló.

De León indicó que “los alquileres turísticos de corta duración estarán sujetos a un ITBMS del 15%, independientemente de si se comercializan directamente o mediante plataformas digitales”. Además, aclaró que “el pago del impuesto no constituye un permiso para operar”.