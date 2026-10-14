Economía

Empresarios llaman a la unidad para que el país se recupere

Empresarios coincidieron en que, para salir adelante tras el sismo, se requiere unidad nacional y un plan de reactivación económica que permita recuperar las actividades productivas y apoyar a las comunidades de las zonas afectadas

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Amalia Quintero
14 de octubre de 2026

Empresarios hacen un llamado a la unidad y al trabajo conjunto para impulsar la recuperación económica del país ante los efectos del sismo de magnitud 7.5, ocurrido el viernes 9 de octubre, que afectó a Panamá y al interior del país.

En este sentido, René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá, indicó que “en estos momentos tenemos dos grandes responsabilidades: apoyar a quienes más lo necesitan y mantener al país funcionando”.

Gómez agregó que “estamos viendo algo muy positivo; el Estado, la empresa privada, las organizaciones de la sociedad civil y miles de ciudadanos están uniendo esfuerzos para llevar ayuda a las comunidades afectadas”.

En tanto, Samuel Vernaza, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), dijo que “hay que procurar mantener siempre la calma para poder tomar las mejores decisiones, no perder la fe y la esperanza de que mejores días han de venir trabajando en equipo”.

Mientras, Roderick Gutiérrez, expresidente de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), afirmó que “Panamá cuenta con el talento, la capacidad empresarial y los recursos para superar este desafío”. Además, aseguró que “con planificación, inversión y trabajo conjunto, podemos transformar esta adversidad en una oportunidad de crecimiento y desarrollo”.

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“La reactivación no solo implica reconstruir lo dañado, sino recuperar el bienestar de la población mediante el trabajo conjunto”.

“Para salir adelante, se requiere unidad nacional y un plan de reactivación para las zonas afectadas, priorizando el apoyo a las familias”.

“Es momento de demostrar la solidaridad. Debemos mantener nuestra economía activa y trabajar unidos para que ninguna comunidad se quede sin apoyo”.

“Los efectos positivos estarían en la reparación y construcción de escuelas, puentes y carreteras, así como en la generación de empleos”.

“En estos momentos de incertidumbre, el mensaje es mantener la calma para tomar las mejores decisiones y trabajar en conjunto”.

“Nos corresponde apoyar los negocios y productos del interior del país y el Gobierno; enfocar los esfuerzos en atender las necesidades de la región”.

“El terremoto nos puso a prueba. Quienes vivimos en el interior valoramos saber que nuestras familias están ilesas, pues lo material se puede reconstruir”.

“Con planificación, inversión y trabajo conjunto, podemos transformar esta adversidad en una oportunidad de crecimiento y desarrollo”.

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Sismo de 7.5 Panamá
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