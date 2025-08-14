Empresarios destacan a Panamá como hub regional de negocios

Y.Calles | Más de 70 empresas de seis países de la región participaron del Perú Service Summit Centroamérica 2025 realizado ayer en Panamá, evento que fue clave para impulsar la exportación de servicios y destacar a Panamá un hub regional de negocios.

El foro reunió a más de 50 empresas de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y República Dominicana, así como a autoridades panameñas, gremios empresariales y unas 20 empresas peruanas especializadas en soluciones tecnológicas y servicios basados en conocimiento.

El consejero económico de PROMPERÚ, Juan Luis Reus, indicó que “Panamá es un hub regional de negocios y desde aquí queremos impulsar estratégicamente la economía regional. El Perú Service Summit ofrece a las empresas centroamericanas la oportunidad de conocer de primera mano soluciones peruanas especializadas, de alta calidad y competitivas en desarrollo de software, animación y estrategias de marketing digital para distintos sectores productivos”.

Este encuentro forma parte de una hoja de ruta impulsada por PROMPERÚ para promover la internacionalización de los servicios peruanos. Su punto más alto tendrá lugar en noviembre con el Perú Service Summit Lima, la principal plataforma regional del sector.