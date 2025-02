Empresarios de Colón rechazan alza de impuestos municipales

El nuevo régimen impositivo que pretenden implementar en el Municipio de Colón, afecta la sostenibilidad de los negocios, pone en riesgo los empleos y generará mayor informalidad, afirmaron empresarios.

Los comerciantes del distrito de Colón, se oponen al aumento de los impuestos porque consideran que son “muy altos” y resaltan que la situación económica no es óptima para hacer estos ajustes. Para que no haya tal incremento proponen “combatir la evasión fiscal, hacer la recaudación más eficiente y promover la formalidad de los negocios”.

Ahmed Elneser, vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de la provincia de Colón, mencionó que “un aumento de impuestos va a ocasionar un impacto en la situación de los comerciantes que de por sí no es la mejor”. No obstante, recomendó revisar “qué tan bien se está haciendo la recaudación de los impuestos actuales”.

Por su parte, Gilberto Mena, expresidente de la Cámara de Comercio de la provincia, admitió que “cada dos años deben revisarlos, no aumentar; y sabemos que todo ha subido pero hay muchas cosas que se deben hacer para que los comerciantes estén conformes”. Mena remarcó que antes de subir los impuestos “debe haber seguridad, mejores iluminarias, las calles no están bien, la movilidad urbana no está bien, el agua no está bien, eso debería ir primero”.

Para Severo Sousa, expresidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AUZLC), “si eso se planea hacer (subir impuestos) lo primero que tiene que hacer la Alcaldía es demostrar que se está haciendo una contención del gasto debida. Una vez que se da eso es más conveniente ir hacia los empresarios y justificar cualquier alza”.

Sousa consideró que antes de tomar esta decisión no hubo “suficiente diálogo con el sector comercial”.

Daniel Rojas, expresidente de la AUZLC, señaló que “no estamos de acuerdo con el régimen. En el caso del transporte terrestre y todo negocio logístico nos vemos afectados con los incrementos en las compras de placas”.