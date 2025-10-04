Empresa panameña inicia exportaciones a Jamaica

La Cancillería de Panamá informó que la empresa panameña Decolosal S.A. inició la exportación de mobiliario, puertas, suelos y revestimientos de madera a Jamaica, tras firmar un contrato con el grupo jamaicano T Geddes-Grant Distributors LTD.

Durante su visita a Kingston, Stella Villarreal, representante de Decolosal S.A., y Lisa Wilson, jefa de la División de Oficina y Equipos de T Geddes-Grant, realizaron una visita de cortesía a la embajada de Panamá en Jamaica, donde fueron recibidas por el encargado de negocios a. i., embajador Rolando Barrow.

Villarreal destacó la trayectoria de su empresa: “Desde que se fundó hace 50 años como un emprendimiento de dos jóvenes panameños para la comercialización de productos decorativos, la empresa pasó a una gestión industrial que evolucionó hasta convertirse en una fábrica enfocada en la producción en serie, aplicando la tecnología como estrategia de desarrollo y crecimiento para expandirse a nivel nacional e internacional”.

Por su parte, el embajador Barrow resaltó la importancia de esta exportación: “La llegada de Decolosal S.A. a Jamaica amplía la zona de distribución de productos y servicios panameños, promueve la marca país en la Comunidad del Caribe y logra captar el interés de más empresas jamaicanas, lo que impactará positivamente en la economía panameña”.

En junio pasado, Decolosal envió su primer contenedor de productos a Jamaica, dando inicio a su incursión en este mercado emergente de la región: “Se confirma que la Comunidad del Caribe es el mercado natural de Panamá, lo que demuestra que nuestro país tiene la capacidad y la industria necesarias para abastecer la demanda de un mayor número de países que constituyen las caribeñas islas con productos panameños”, afirmó Barrow.