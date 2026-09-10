$!Eliminan cobro de comisiones bancarias desde enero de 2027

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El superintendente de Bancos de Panamá (SBP), Milton Ayón, reveló a SNIP Noticias, que se detectó que algunas entidades estaban cobrando a sus clientes por recibir depósitos en efectivo. 'Detectamos que había entidades que estaban cobrando por recibir depósitos a los clientes en efectivo y eso lo estamos trabajando para evitarlo', señaló el banquero.Ayón agregó que esta práctica no le parecía correcta, por lo que se trabajaba brinden mayor protección a los usuarios del sistema bancario.