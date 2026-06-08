Economía

“Elibansubiartzz”, emprendimiento que plasma la cultura panameña en zapatillas

El emprendedor Eliban Subía detalló que entre sus diseños más destacados “figuran personajes animados, diseños gráficos expresiones de las tradiciones étnicas, la cultura Congo y elementos representativos de la identidad panameña”

“Elibansubiartzz”, emprendimiento que plasma la cultura panameña en zapatillas
Cortesía | Zapatillas con diseño de la bandera de Panamá.
“Elibansubiartzz”, emprendimiento que plasma la cultura panameña en zapatillas
Cortesía | Dibujo folclórico.
“Elibansubiartzz”, emprendimiento que plasma la cultura panameña en zapatillas
Cortesía | Diseño congo.
“Elibansubiartzz”, emprendimiento que plasma la cultura panameña en zapatillas
Cortesía | Eliban Subía.
“Elibansubiartzz”, emprendimiento que plasma la cultura panameña en zapatillas
Cortesía | Diseño étnico.
Amalia Quintero
08 de junio de 2026

Eliban Subía Borbua, un emprendedor colonense, cuya pasión por el arte lo motivó a crear Elibansubiartzz, un negocio dedicado a la personalización de zapatillas donde combina la creatividad, la cultura panameña y el diseño artesanal. El emprendedor explicó que su proyecto inició en 2013. “Lo que me motivó fue la pasión por el arte que comparto con mi esposa. Fue ella quien me propuso convertirlo en un emprendimiento para compartirlo con los demás”, afirmó.

Subía señaló que quiere “que las personas sepan que las zapatillas no se tiran a la basura, se pueden reciclar y, con un poco de color, les podemos dar una segunda oportunidad”.

Comentó que para la elaboración “usa diferentes tipos de materiales; tenemos pintura de tela y de cuero, también usamos pedrería y accesorios para darle ese toque especial”. En cuanto a los diseños más solicitados, Subía destacó el denominado “Flow PTY 2026”, inspirado en los colores de la bandera de Panamá.

El precio de sus productos va desde los B/.60.00. Estas se pueden adquirir a través de su cuenta de Instagram @elibansubiartzz.

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