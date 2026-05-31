El Turismo en el interior podría generar más de $2 mil millones en la próxima década, según Apede

El turismo en el interior del país podría superar los $2 mil millones en gasto turístico durante la próxima década si Panamá fortalece la conectividad y consolida una estrategia para posicionar a las provincias como destinos internacionales, así lo indicó la Asociación Panameña de Empresas (Apede), durante la celebración del Foro de Turismo 2026: “Vamos por más estrategias para el despegue turístico de las provincias".

De acuerdo a la Apede el evento reunió a representantes del sector público, empresarios, gremios, organismos internacionales y expertos nacionales e internacionales para analizar el potencial del turismo como motor de crecimiento fuera de la capital y promover estrategias que fortalezcan la competitividad de los destinos del interior del país.

La presidenta del gremio, Giulia De Sanctis, destacó que: “Este foro nos permitió aterrizar propuestas concretas para impulsar el turismo como un mecanismo de generación de oportunidades, empleo e inversión en las provincias, contribuyendo al cierre de las brechas socioeconómicas que aún existen en el país”.

Por su parte, Raúl Jiménez, presidente de la Comisión de Turismo de APEDE, enfatizó que“ el país debe comenzar a ver el turismo como una estrategia nacional de desarrollo. Las provincias cuentan con recursos naturales, culturales y productivos que pueden convertirse en polos de crecimiento económico si existe una planificación adecuada y un trabajo articulado entre los sectores público y privado”.

Durante la jornada, expertos coincidieron en que la conectividad aérea y terrestre será determinante para impulsar el crecimiento turístico del interior. Asimismo, se resaltó la importancia de fortalecer la promoción internacional, mejorar la infraestructura y desarrollar productos turísticos competitivos que permitan atraer más visitantes y aumentar la permanencia de los viajeros en las distintas regiones del país.

Entre los temas abordados destacó el potencial de destinos como Chiriquí, Río Hato, El Valle de Antón y otras regiones del interior para captar mayor turismo internacional mediante nuevas rutas aéreas directas y mejores condiciones de acceso.

Los participantes también analizaron experiencias exitosas de otros países de la región, así como iniciativas nacionales orientadas a fortalecer la oferta turística y generar mayores oportunidades económicas para las comunidades locales.

APEDE reiteró que el turismo representa una de las actividades con mayor capacidad para generar empleo, dinamizar cadenas productivas y distribuir el crecimiento económico hacia las provincias, por lo que hizo un llamado a mantener la coordinación entre el sector público, la empresa privada y los actores locales para consolidar una estrategia de desarrollo sostenible.