El SUNTRACS entregó nuevo convenio colectivo a la CAPAC

ML | El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), entregó ayer a la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), el proyecto de Convención Colectiva 2026-2029.

Yamir Córdoba, secretario general del SUNTRACS, indicó que “el proyecto de Convención pasó por todas las estructuras de aprobación del sindicato y pasaron todos los reglamentos que se solicitan cuando se va a instaurar la negociación de un Convenio Colectivo”.

El sindicalista dijo que, “lo que sigue es entre las partes iniciar la negociación de las 147 cláusulas del convenio, nombrar nuestros delegados negociadores y discutir la metodología”. Explicó que el actual convenio “tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, de no llegar a un acuerdo por la vía directa se mantiene el actual hasta que se logre llegar a un acuerdo”.

El presidente de la CAPAC, Alejandro Ferrer, ha mencionado que estaban a la espera de recibir el el documento y “a lo interno de la Cámara se tomarán decisiones al respecto”.