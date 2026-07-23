El sector construcción impulsaría plan para generar 80 mil empleos en el país

Empresarios y economistas aseguran que el plan del gobierno “Panamá Pa’ Ti”, que busca generar 80,000 empleos, se podrá concretar si se dinamiza el sector construcción y se ejecutan los megaproyectos de infraestructura. Explicaron que la industria impacta a diversos sectores de la economía.

El gobierno nacional ya presentó la hoja de ruta del programa. El ministro y secretario de Metas, José Ramón Icaza, detalló que el cronograma del plan incluye leyes para dinamizar el crédito de viviendas e incentivos turísticos, proyectos de interés preferencial, la expansión de la Zona Libre de Colón y megaproyectos como la Línea 3 del Metro, el Cuarto Puente sobre el Canal y la rehabilitación de la carretera Panamericana.

También aspiran a reforzar el programa Panamá Sin Fugas, entregar la desalinizadora de Isla Colón en octubre y abrir 122 pozos mediante el Plan Azuero, junto con la rehabilitación de plantas potabilizadoras a nivel nacional.

Finalmente, se abrirán 11 Tiendas del Pueblo y se instalará una comisión tripartita entre el gobierno, productores y supermercados para ofrecer alimentos a precios accesibles, sin recurrir al control de precios.

Al respecto, el economista Patricio Mosquera, afirmó que la meta de 80 mil empleos puede convertirse en un impulso para la economía. “El cronograma representa una señal positiva porque ordena las prioridades y concentra esfuerzos en sectores con una alta capacidad para movilizar inversión, generar empleo y mejorar la calidad de vida, especialmente la construcción, el turismo y la infraestructura”, afirmó Mosquera.

Por su parte, la financista Ana Patiño advirtió que los 80 mil empleos propuestos son en su mayoría temporales o de corta duración, por lo que el impacto económico podría ser menor y transitorio.

“La inversión pública en grandes obras tiene un elevado efecto multiplicador en la economía, ya que genera una alta demanda de mano de obra, materiales, transporte y otros servicios. Sin embargo, estas políticas también enfrentan riesgos importantes, entre ellos la presión sobre las finanzas públicas, ya que las inversiones se financian principalmente con deuda pública, lo que puede aumentar el déficit fiscal, considerando que la deuda de Panamá supera los 61 mil millones”, planteó.

Finalmente, el economista Roger Durán, sostuvo que la presentación del plan es positiva porque refleja que el gobierno ha establecido una meta cuantitativa de generar 80 mil empleos en un año.

Durán dijo que “una parte importante de la estrategia descansa en proyectos de infraestructura, que pueden dinamizar la economía y generar empleo en el corto plazo, pero requieren continuidad de inversión y encadenamientos con otras actividades productivas para que sus efectos laborales sean sostenibles”.

Añadió que “el plan no presenta una estrategia integral de fortalecimiento del capital humano. Los programas de capacitación e inserción laboral son positivos, pero deben acompañarse de mejoras en la calidad de la educación y de una mayor sinergia entre las competencias de los trabajadores y las necesidades del sector productivo”, sostuvo.