El sector comercial retoma operaciones tras sismo

Las organizaciones empresariales del país informaron que la actividad comercial ha retomado la normalidad en la mayoría de las provincias, con excepciones puntuales en la región central, donde aún se realizan inspecciones estructurales en diversos locales.

Francisco Serracín, primer vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI), aseguró que “nuestros agremiados, gracias a Dios, no sufrieron afectaciones”. Indicó que entre los 457 socios no se reportaron daños de consideración ni pérdidas materiales, por lo que los comercios se encuentran abiertos y enfocados en apoyar a las familias damnificadas.

Desde la costa atlántica, Nissim Antebi, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, señaló que el emporio comercial se mantiene operativo en su primer día de jornada laboral. “Gracias a Dios en general todo está bien. Aparte de la bodega de Motta e imprevistos de rajaduras en la bodega de Mays, no hemos conocido grandes afectaciones”, sostuvo. Precisó además que las empresas usuarias se encuentran contratando ingenieros para ejecutar evaluaciones preventivas que garanticen la seguridad del personal.

En esa misma línea, Aris Pimentel, representante de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro, indicó que solo se registraron cierres temporales el día del evento telúrico por caída de mercancías en anaqueles: “Al día siguiente estaban todos operando con total normalidad”. Según Dalia Mosquera, de la Cámara de Comercio de Darién, los comercios en la provincia y en la comarca Emberá no resultaron afectados. Solo el transporte acuático ha disminuido y la movilización de la población es menor ante el temor a un tsunami. “En términos generales, los negocios han continuado brindando sus servicios. El temblor se sintió, pero no hubo un impacto negativo”, afirmó Mosquera.

En contraste, Musa Kawar, presidente de la Cámara de Comercio de Penonomé, confirmó que numerosos establecimientos permanecen cerrados en la provincia de Coclé. “Tenemos en la avenida central muchas afectaciones. Varios minisúper, almacenes y ferreterías que continúan fuera de servicio”, detalló. Frente a esta coyuntura, Kawar solicitó al Sistema Nacional de Protección Civil agilizar las inspecciones técnicas para evitar la paralización prolongada de la economía local, sin descuidar la seguridad estructural antes de autorizar la reapertura.

En cuanto a la región de Azuero, los empresarios coincidieron en que la falta de suministro eléctrico, comunicación y agua potable está afectando no solo a los comercio sino también a las comunidades.