El secretario del Tesoro confirma que Estados Unidos ha comprado ya pesos argentinos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha confirmado que Estados Unidos compró pesos argentino y que mantiene una comunicación "estrecha" con el equipo económico del país.

“Estados Unidos está con Argentina. Ayer, el Tesoro compró pesos en el ‘Blue Chip Swap’ y en los mercados al contado. El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico de Argentina mientras trabajan para ‘Hacer Argentina Grande Otra Vez’”, escribió en su cuenta de ‘X’.

El titular del Tesoro agregó que su departamento “está monitoreando todos los mercados” y que cuentan con la capacidad de actuar “con flexibilidad y con fuerza para estabilizar a Argentina”.

El pasado miércoles adelantó que finalmente el paquete de ayuda financiera ofrecida a Argentina alcanzará los 40.000 millones de dólares (34.366 millones de euros), el doble del importe inicialmente anunciado. En concreto, se trata de una línea 'swap' de divisas de 20.000 millones de dólares y otra de crédito de la misma cantidad.