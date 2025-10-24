Economía

El Premio Internacional Pasaporte Abierto 2026 suma tres nuevas categorías

Redacción Web
24 de octubre de 2025

El Premio Internacional Pasaporte Abierto, gestionado cada año por la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT), se celebrará en Panamá del 29 de enero al 5 de febrero de 2026 y anunció la incorporación de tres nuevas categorías que amplían su mirada sobre la comunicación turística responsable.

Nuevas categorías:

Fotografía con propósito: evalúa la intención ética y el mensaje detrás de la imagen turística. Reconoce fotografías que no solo muestran belleza, sino que comunican valores, historias humanas o conciencia ambiental y cultural.

Video con impacto social: evalúa la capacidad del creador para inspirar reflexión o acción positiva a través de videos en redes. Premia contenidos que transforman la mirada del espectador sobre el turismo, promoviendo empatía, inclusión o sostenibilidad.

Contenido original en redes sociales: Evalúa la autenticidad, coherencia ética y creatividad de quienes comunican turismo desde plataformas digitales. Destaca a creadores que difunden turismo con veracidad, sensibilidad y respeto por los destinos y las comunidades.

Los interesados pueden postularse hasta el 22 de noviembre de 2025 de forma gratuita enviando su propuesta al correo [email protected]

Antecedentes

Los nominados se darán a conocer el 7 de diciembre de 2025 en México, durante un evento oficial.

Como cada año, los nominados que asistan a la ceremonia en Panamá contarán con alojamiento, comidas y recorridos turísticos incluidos, además de cinco puntos adicionales en la evaluación del jurado.

