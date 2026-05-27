$!El Mundial dinamiza la actividad comercial

Un incremento en la afluencia de clientes en bares y restaurantes, mayor venta en comercios y servicios, alza en ocupación hotelera y la generación de empleos temporales se estima con el inicio de las festividades del Mundial, aseguraron empresarios y economistas.

En este contexto, Abdiel Celis, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas (ARBYD), indicó que “estamos esperanzados con este Mundial porque la economía no levanta y esperamos que mejore sustancialmente, quizás el doble”. Agregó que “los restaurantes están cambiando pantallas, haciendo activaciones y abriendo más temprano para mejorar la facturación con los partidos, además de alianzas con cervecerías y licoreras”.

En tanto, Rubén Castillo, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), señaló que “la actividad deportiva es una generadora de actividad económica, con énfasis en el área de la diversión, por lo que la participación de Panamá en el Mundial representará un impacto positivo en sectores como restaurantes, hoteles y comercios”.

Mientras, el economista Patricio Mosquera comentó que “las perspectivas son favorables para los negocios que se preparen con tiempo. Restaurantes y bares podrían ver mayor afluencia, más reservas y más consumo en los días de partido y en hoteles, el impacto podría venir por eventos, paquetes especiales o espacios habilitados para ver los juegos, más que por turismo internacional”.

Mosquera añadió que “el Mundial puede ser una oportunidad importante para aumentar ventas, atraer clientes y generar mayor visibilidad”.

Por su parte, el especialista Luis Morán manifestó que “el mundial no solo es un evento deportivo, sino también un fenómeno económico que impulsa el consumo a nivel personal y de los hogares, el entretenimiento y la actividad comercial, en todos los países”.

Asimismo, detalló que “es positivo para Panamá, impulsando principalmente las actividades relacionadas con el turismo, comercio, hoteles y restaurantes”. Además, “también es un buen momento para promover las actividades nocturnas, por lo que se espera que este cuatrimestre sea de mucha cultura futbolista, pero también de alta demanda de servicios, impulsando el sector terciario”.