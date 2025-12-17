El mercado bursátil negoció $8,140 millones

Al cierre de noviembre del 2025, el volumen negociado en el mercado de valores de Panamá alcanzó los 8,140 millones de dólares, un crecimiento respecto a los 7,194 millones dólares negociados en el mismo periodo de 2024, explicó Olga Cantillo, presidenta ejecutiva de la Bolsa Latinoamericana de Valores (LATINEX).

De ese total, $6,658 millones se negociaron en el mercado primario, $1,290 en el mercado secundario y el resto en recompras.

De acuerdo con la presidenta ejecutiva de LATINEX, “este año ha sido positivo para el mercado bursátil, a pesar de toda la incertidumbre por el comportamiento de las tasas de interés a nivel internacional”.

En ese sentido, Cantillo destacó que se ha logrado consolidar la estrategia de LATINEX, enfocada en el desarrollo y la democratización del mercado local. “Aunque es un proceso en el que seguimos trabajando, se trata de un proyecto país que ha permitido abrir las puertas y las fronteras de Panamá a otros mercados”, afirmó.

Cantillo resaltó la importancia del enlace con el New York Bank, vigente desde 2014, “el cual ha facilitado el acceso de la República de Panamá y su gobierno a inversionistas internacionales”. Según detalló, “actualmente existen más de 9,000 millones de dólares disponibles en los mercados internacionales para estos inversionistas”.

En cuanto a las proyecciones para el 2026, Cantillo destacó que, “vemos muy positivo el 2026, porque ya se están teniendo relaciones en las tasas a nivel internacional. Del lado de la Fed hay mayor estabilidad y ya se están retomando con mucha importancia lo que son las emisiones internacionales en nuestro país, que son de ley en Nueva York, que vienen también a un doble registro al mercado panameño, no lo hemos tenido en los últimos años y por eso la importancia de los niveles de negociación que estamos teniendo”.