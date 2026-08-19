El MEF aplicará ITBMS a plataformas digitales para compensar ingresos por ITBI

Para compensar los ingresos que dejará de percibir el Estado por la exoneración del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) del 2% a la compra de viviendas nuevas por un valor de B/. 120,000, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pretende aplicar el cobro del Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) de 7% a plataformas digitales.

La propuesta será enviada a la Asamblea Nacional y tiene como objetivo actualizar el régimen del ITBMS. La iniciativa busca aplicar el impuesto a determinadas operaciones de compra y venta realizadas mediante plataformas digitales como Uber, Airbnb y otras aplicaciones que no pagan impuesto.

Chapman explicó que “las iniciativas conforman una estrategia fiscal responsable. Una promueve el acceso a la vivienda para las familias de menores ingresos y dinamiza el sector de la construcción y el empleo. La segunda fortalece los ingresos del Estado, armonizando los objetivos sociales de la política habitacional con el mandato del equilibrio fiscal del artículo 276 de la Constitución Política”.

Economistas y empresarios consideran positiva la propuesta, ya que cada vez, más personas utilizan plataformas digitales para consumir bienes y servicios, por lo que aplicar el impuesto permitiría ampliar la recaudación y equiparar las condiciones con negocios tradicionales.

Roberto Troncoso, expresidente del Consejo de Servicios Internacionales (COSIP), consideró que “es acertada la propuesta impulsada por Chapman, apunta hacia uno de los sectores donde se concentra el crecimiento de la economía panameña”. Asimismo, destacó que “la exoneración del ITBI permitirá que adquirir una vivienda o invertir en una propiedad no represente un sobrecosto o una penalización. Además, la medida también confirma “la necesidad de avanzar en la modernización tecnológica del sistema fiscal panameño”.

En tanto, el consultor laboral René Quevedo, recordó que “la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) recomendó en 2019 a los países de la región adecuar sus legislaciones para cobrar impuestos a los proveedores de servicios digitales extranjeros”.

Quevedo también señaló que “ese mismo año se presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 229, que buscaba crear una regulación tributaria y laboral para empresas que operan mediante plataformas digitales”. Agregó que “países como Chile, México, Colombia y Argentina optaron por aplicar el impuesto al valor agregado a los servicios digitales ofrecidos por empresas extranjeras. Buscar la renta sustitutiva al ITBI a través de un impuesto a la economía digital tiene sentido en la actual coyuntura económica, laboral y social que enfrenta el país”, sostuvo.

Mientras, el economista Patricio Mosquera explicó que gravar los servicios digitales responde a los cambios en los hábitos de consumo. “Una parte creciente del consumo se realiza a través de plataformas digitales, por lo que tiene sentido evaluar mecanismos que amplíen la base tributaria, reduzcan diferencias de tratamiento entre proveedores tradicionales y digitales y modernicen el sistema tributario”, comentó.

Mosquera añadió que la combinación de ambas medidas podría generar efectos favorables para la economía. Explicó que la exoneración del ITBI puede reducir costos relacionados con la adquisición de viviendas y apoyar al sector inmobiliario y de la construcción, mientras que la incorporación de la economía digital a la base tributaria generaría ingresos adicionales.

Por su parte, el especialista Luis Morán señaló que gravar los servicios ofrecidos mediante plataformas digitales busca “igualar las condiciones tributarias entre empresas tradicionales y plataformas digitales”. No obstante, advirtió que se debe evaluar quién asumirá finalmente el costo del impuesto, ya que, si este se traslada al consumidor, podría aumentar el precio de estos servicios y reducir el poder adquisitivo de los hogares.