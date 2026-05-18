El Jardín de Karen, negocio que elabora maceteros de animales y figuras animadas

Karen Blackman, una emprendedora de 50 años, cuyo amor por las plantas, la jardinería y las manualidades, la motivaron a crear El Jardín de Karen, un negocio enfocado en la elaboración de maceteros de animales y figuras animadas.

Blackman contó que el emprendimiento inició en el 2023 como un hobby. “Me gusta mantenerme entretenida y para mí los hobbies son la mejor forma de invertir el tiempo libre. Cuando aprendes a hacer algo que te gusta y que a la larga puedes monetizar es doble ganancia”, expresó.

La emprendedora explicó que sus maseteros son elaborados artesanalmente “con moldes de silicona de diferentes formas y cemento blanco”. Añadió que “todos los modelos llevan orificio para drenaje del agua y el tiempo de secado depende del clima”. Además, confecciona “mini jardines y terrarios decorados con piedras, arena de colores y otros elementos naturales”.

Blackman comentó que entre sus modelos más solicitados destacan “los de gatitos, perritos, las haditas y los mini jardines”.

La propietaria del negocio reveló que el precio de sus productos va desde los B/.4.00 en modelos básicos sin cactus, mientras que los mini jardines pueden superar los B/.30.00. Estas se pueden adquirir a través de su cuenta de Instagram @Karen_pty.