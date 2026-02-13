El ISA entregará unos $35 mil en indemnizaciones a productores

El gerente general del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), Ariel Espino, anunció que entregarán unos 35 mil dólares en indemnizaciones a productores que perdieron sus cosechas por las fuertes lluvias registradas el pasado 6 de febrero, en las provincias de Coclé, Colón, Veraguas y Bocas del Toro.

Espino explicó que se trata de rubros sembrados en unas 20.14 hectáreas que se mantenían debidamente aseguradas en dichas provincias. El gerente del ISA, comentó que se prevé que estos fondos sean desembolsados a los productores de cebolla, “antes de que finalice el mes de febrero”.

Según el funcionario, “el ISA mantiene una superficie de 23 hectáreas aseguradas y 20 hectáreas resultaron con severas afectaciones y pérdidas totales en rubros como cebolla, plátano, sandía y café producto del desbordamiento de los ríos”.

En cuanto a los productores afectados, Espino detalló que “13 agricultores reportaron daños en sus cultivos: cinco en Coclé, con pérdidas en 5.34 hectáreas de cebolla; uno en Colón, afectado en una parcela asegurada y 150 unidades de plátano”.

Además de “cinco en Veraguas, con daños en 14.8 hectáreas de sandía; y dos en Bocas del Toro, con afectaciones en terrenos cubiertos por el seguro y otras 150 unidades entre plátano y café”.