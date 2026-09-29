El ingeniero Virgilio Martínez asume la presidencia de la ANAGAN

El ingeniero Virgilio Martínez Sánchez, representante de la provincia de Chiriquí, fue electo como nuevo presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos de Panamá (ANAGAN) para el período 2026-2027. La elección se llevó a cabo este martes, 29 de septiembre, en el Centro de Entrenamiento de la ANAGAN en Ancón.

La nueva Junta Directiva estará integrada por Héctor Javier González (Primer Vicepresidente, Herrera), Justo Pérez D’Cross (Segundo Vicepresidente, Bocas del Toro), Manuel Castillo Melamed (Secretario, Veraguas), Adalberto Jaén (Tesorero, Coclé). En las fiscalías asumirán Víctor Peña (Primer Fiscal, Darién), Agustín Espinosa (Segundo Fiscal, Panamá); , mientras que las vocalías estarán representadas por Edwin Cárdenas (Primer Vocal, Panamá Oeste), Tomás Pérez Lara (Segundo Vocal, Colón) y Armando Cedeño Navarro (Tercer Vocal, Los Santos).

Tras su proclamación, el nuevo presidente destacó que su gestión se centrará en dar continuidad a los proyectos del gremio, consolidar la unidad de los productores e impulsar iniciativas clave para el desarrollo sostenible y competitivo de la ganadería de carne y leche en todo el país, informó la organización.