El impacto del fenómeno El Niño esta semana en el mundo

Desde el ganado hambriento en El Salvador azotado por la sequía, hasta una amenaza “aterradora” para los arrecifes de coral del mundo, el fenómeno climático El Niño se hace sentir en el planeta con especial intensidad este año.

El fenómeno que calienta las aguas del Pacífico, acentúa las sequías y causa inundaciones y otros eventos meteorológicos extremos deja consecuencias ya visibles para las poblaciones.

- Arrecifes de coral y bosques amenazados -

El fenómeno de El Niño de este año añade “un nivel de riesgo adicional aterrador” para los arrecifes de coral del mundo, declaró a la AFP David Obura, presidente del panel de expertos sobre naturaleza de la ONU.

Los corales son muy sensibles al calor, y el cambio climático está haciendo que los episodios de blanqueamiento sean más frecuentes e intensos.

Obura dirigió una importante reevaluación del estado de salud de los corales, publicada en la revista Nature, que concluyó que las especies formadoras de arrecifes se habían deteriorado drásticamente desde el último censo global en 2008.

Los bosques también están en riesgo. La deforestación global se desaceleró el año pasado, según la evaluación forestal independiente.

Sin embargo, es poco probable que estos avances se mantengan, ya que las condiciones empeoran en África Central y El Niño incrementa el riesgo de incendios en toda la zona tropical.

- Vacas famélicas en El Salvador -

La sequía provocada por El Niño causa estragos en el corredor seco de Centroamérica, que se extiende desde México hasta Panamá.

En un mercado de ganado en Sensuntepeque, en El Salvador, la AFP encontró vacas famélicas con las costillas marcadas.

“¡Imagínese cómo está de flaca esta animalita! ¿Por qué? Por falta de pasto”, dijo Antonio Aguilar, un ganadero de 54 años, al señalar una res en los huesos.

El fenómeno de El Niño, que se espera alcance su punto máximo a fin de año, se está desarrollando en medio de un calentamiento acelerado causado por el ser humano, lo que amplifica sus efectos.

Una atmósfera más cálida reseca el suelo, profundizando la sequía, y retiene más humedad, lo que hace que las lluvias sean más extremas.

- Riesgos de pobreza global -

El jefe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alexander de Croo, dijo a la AFP que El Niño, combinado con el aumento vertiginoso de los costos de la energía y las tasas de interés más altas, podría empujar a millones a la pobreza, ya que las personas vulnerables se ven golpeadas por una crisis tras otra.

Instó a los inversores privados a reconocer tanto el “costo económico” del cambio climático como los “argumentos comerciales” para combatirlo.

El banco central de Sri Lanka advirtió que El Niño podría socavar la frágil recuperación de la isla tras su peor crisis económica en décadas, con lluvias torrenciales pronosticadas hasta diciembre y una sequía prolongada a principios del próximo año.

- Qué dicen los científicos -

La clasificación de este fenómeno de El Niño depende de cómo se mida, y los distintos métodos que usan las agencias dificultan las comparaciones directas.

La oficina meteorológica británica lo califica de “sin precedentes” y la agencia japonesa lo considera el más fuerte jamás observado, aunque los meteorólogos estadounidenses aún no han declarado que se trate de un récord... por ahora.

“En cualquier caso, estamos ante un El Niño muy intenso”, declaró a la AFP la climatóloga Emily Becker, de la Universidad de Miami.

Añadió que solo cuando haya terminado, los científicos sabrán “en qué lugar se sitúa en el contexto histórico”.

Dado que el cambio climático está calentando los océanos en todas partes, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ahora mide cuán cálido o frío está el Pacífico centro-oriental en comparación con el resto del océano tropical.

Esa diferencia es lo que impulsa los efectos climáticos a escala global.

- En cifras-

4,3°C: el aumento de temperatura por el cual el mes de agosto fue más cálido de lo normal en El Salvador, según un análisis de la AFP basado en datos de satélites Copernicus, estaciones terrestres y modelos climáticos.

1982: El año de El Niño más intenso en el conjunto de datos de la NOAA. La agencia afirma que el episodio actual probablemente lo superará.

44%: La proporción de especies de corales constructores de arrecifes amenazadas de extinción en la última evaluación global. Desde entonces, el cuarto episodio mundial de blanqueamiento y el fenómeno de El Niño de este año han puesto a los corales en un peligro aún mayor.

- El Pacífico -

Según el índice actualizado de la NOAA, una anomalía de 2,5°C en una región clave del Pacífico con respecto al resto del océano tropical, sostenida durante tres meses, daría lugar a El Niño más intenso registrado.

Puede que eso no parezca mucho, pero el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur es el principal factor natural que impulsa la variabilidad climática de un año a otro.

Los cambios en los lugares donde el océano libera calor a la atmósfera se propagan por el clima global, lo que deja algunas regiones más frías y húmedas y otras más cálidas y secas. Estos efectos se conocen como “teleconexiones”.

Sin embargo, aunque los eventos de El Niño y su contraparte La Niña, cuando el Pacífico ecuatorial está más frío de lo normal, inclinan la balanza hacia ciertos resultados, no los garantizan.