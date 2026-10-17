El FMI y el Banco Mundial concluyen sus asambleas entre “optimismo” y “preocupación”

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, declaró el sábado que las asambleas anuales de su institución y del Banco Mundial, celebradas esta semana en Bangkok, se caracterizaron por una mezcla de “optimismo” y “preocupación”.

“El optimismo proviene de la resiliencia de la economía mundial, las promesas de la inteligencia artificial y el dinamismo de Asia”, explicó la economista búlgara durante el último día del evento.

“Pero la IA también se percibe como una fuente de preocupación, al igual que la inflación, los altos niveles de endeudamiento, las guerras y los riesgos climáticos”, matizó.

El FMI advirtió a lo largo de la semana que el elevado nivel de deuda y el aumento de los rendimientos de los bonos soberanos estaban soportando las condiciones financieras, mientras los bancos centrales deben enfocarse en combatir la inflación, probablemente con nuevas subidas de las tasas de interés.

Los precios mundiales de la energía se incrementaron además considerablemente desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, lo que repercutió en la inflación.

Según el FMI, los países más vulnerables a este impacto son aquellos de bajos ingresos que importan petróleo y no se benefician del auge de la IA, que está impulsando el crecimiento en muchas economías avanzadas.

“Puedo decirles que a la gente de todo el mundo, pero sobre todo en los países más pobres, no le gusta la inflación. La inflación es como un impuesto a los pobres”, afirmó Georgieva.

A su juicio, estos países deben establecer prioridades presupuestarias que favorezcan tanto el crecimiento como la protección de las poblaciones más vulnerables.

Según la jefa del FMI, la proporción del pago de la deuda en los ingresos públicos de los países de renta baja ha aumentado del 8% al 14% en los últimos años.

Afirmó que su institución tiene la “responsabilidad” de ayudar a estas naciones a reestructurar su deuda si lo necesitan, apoyar la movilización de recursos internos, atraer financiamiento internacional y crear las condiciones propicias para la inversión privada.

“Cuando hacemos todo lo posible, eso se traduce en una mejora en la vida de las personas”, señaló.

Además de las cuestiones económicas, la IA y la necesidad de regular los modelos más avanzados constituyeron uno de los grandes temas de estas reuniones anuales.

Georgieva advirtió sobre una dependencia excesiva del auge de la IA, al considerar que “depender de un solo motor de crecimiento” equivalía a “pararse en una sola pierna”.

También se mostró “impresionada” por el espíritu de cooperación observado en Bangkok entre las empresas de inteligencia artificial y los gobiernos en torno a los desafíos de la regulación.