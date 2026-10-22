El embajador Cohen promueve los atractivos turísticos de Israel

El Ministerio de Turismo de Israel presentó en Panamá su oferta turística, con el objetivo de posicionar al país como un destino atractivo para los viajeros de América Latina y Centroamérica.

La conferencia “Israel, un destino por descubrir”, estuvo a cargo de Yosef Penhos, gerente sénior y representante para España y América Latina del Ministerio de Turismo de Israel, quien compartió una visión integral de la oferta turística israelí, que combina historia, patrimonio religioso, naturaleza, gastronomía, cultura y experiencias vinculadas con la innovación.

Durante la presentación, el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, resaltó el valor del turismo como una vía para conocer de la diversidad de Israel, así como para estrechar los lazos de amistad entre los pueblos.

En ese sentido, el diplomático ponderó los atractivos como “las playas de Tel Aviv, los sitios históricos de Jerusalén, el Mar Muerto y el desierto del Néguev”. Asimismo, invitó a Panamá a sumarse a los esfuerzos para potenciar el turismo y conocer la Tierra Santa.

Por su parte, Yosef Penhos, afirmó que “somos un país seguro y con una riqueza mucho más allá de lo que la gente a veces viene a visitar”.

Penhos también destacó la importancia de Panamá dentro de la estrategia turística de Israel. En ese sentido, señaló que “creemos en que Israel es hoy un mercado importante con Panamá porque tenemos un lazo que se puede crear a través del turismo”.

Como parte de esta estrategia, Penhos dio a conocer la nueva campaña turística llamada “I am Israel”, a través de la cual se busca que cada visitante viva su propia experiencia y descubra los diferentes atractivos que ofrece el país.

Como parte de esta estrategia, Penhos dio a conocer la nueva campaña turística llamada “I am Israel”, a través de la cual se busca que cada visitante viva su propia experiencia y descubra los diferentes atractivos que ofrece el país.