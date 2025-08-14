$!El boom de cafeterías con café de calidad

En Panamá se ha vuelto común que en la oferta gastronómica existan locales dedicados a la venta de café de especialidad, que son acompañados con emparedados, dulces y hasta con comida.

En la ciudad, existen alrededor de 44 cafeterías, según datos de la Alcaldía de Panamá. Estas se encuentran distribuidas en diferentes zonas de la capital, centros comerciales y, en particular, en la Vía Argentina, corregimiento de Bella Vista, donde operan con éxito.

Giancarlo Effio, propietario de la cafetería Mentiritas Blancas, ubicada en la Vía Argentina, indicó que “esta zona siempre ha sido un área de mucho movimiento cultural donde las personas vienen a tomar café”.

Effio comentó que “el panameño tiene una cultura de tomar café en cafeterías. El cliente, por lo general, consume café Arabia y Robusta. Pero dentro de la arábica hay variedades como caturra, bubamara, geisha y maragogipe”.

En tanto, Larrys Yglesia, barista de Súcaro Café, comentó a Metro Libre que “las cafeterías siempre han sido un sitio de conversatorio y de trabajo, pero hoy día es la excusa perfecta para conectar con las personas”.

Yglesias agregó que “los que vienen a nuestro local por lo general toman café con leche, un americano, un cortado, dependiendo de los gustos”. Agregó que “nuestro café es proveniente de Bajo Mono, distrito de Boquete, provincia de Chiriquí”.

Por su parte, Doris Morán, supervisora de Cabrera Coffee, señaló que “la Vía Argentina es un punto donde se concentran muchas cafeterías porque es muy transitado por encontrarse en una zona céntrica, con mucha vegetación y parques. Donde, después de alguna rutina, las personas pasan para tomarse una taza de café”.

Morán agregó que “entre el café más consumido en nuestro local tenemos la mezcla de capuchino, late, nuestro blend, que es típico lavado con catuai”.

Estos negocios brindan a sus clientes una variedad de precios, que van desde los B/. 2.50 preparados en sitio, hasta los B/. 28.00 si se trata del producto en paquete”.