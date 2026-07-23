Economía

El agro busca alternativas ante los efectos de El Niño

Mientras los productores del Pacífico piden reservorios de agua y bancos de forraje para afrontar el fenómeno de El Niño, en el Caribe solicitan drenajes e insumos para hacer frente a la humedad

El agro busca alternativas ante los efectos de El Niño
Imagen generada con IA | Vacas consumen pasto en una finca donde son criadas.
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Yalena Ortiz
23 de julio de 2026

El fenómeno de El Niño afecta al sector agropecuario panameño. Mientras en el Pacífico la escasez de agua pone en riesgo la producción, en el Caribe y Tierras Altas el exceso de lluvias daña las cosechas.

Los ganaderos del Pacífico enfrentan la escasez de lluvias y la reducción del caudal de ríos y quebradas. Por ello, trabajan en la construcción de pozos, reservorios, captación pluvial, división de potreros y suplementación alimenticia con caña de azúcar y pastos de corte, para minimizar el impacto, explicó Ovidio Saavedra, expresidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN).

El gremio ha solicitado apoyo al gobierno en la creación de bancos de forraje, pacas e importación de subproductos de molinería, además de la construcción de reservorios de agua.

Franklin Barría, presidente de ANAGAN Panamá Este, explicó que el sector arrocero se encuentra aplicando insumos para evitar bacterias y hongos en las plantaciones.

Este panorama contrasta con el de los productores de hortalizas en Tierras Altas, provincia de Chiriquí, que reportan una sobreproducción de lechuga, zanahoria, repollo, apio, brócoli y papa, por el exceso de agua, lo que ha afectado la rentabilidad.

Por su parte, las parcelas de plátano, papaya, cacao y banano están siendo amenazadas por la saturación de agua en Bocas del Toro. Los agricultores reportan productos dañados y presencia de hongos, por lo que solicitan el dragado de canales y la reparación de caminos.

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“En Bocas del Toro se necesitan sistemas de drenajes. El MIDA cuenta con dos palas mecánicas para ese tipo de construcción pero no han sido reparadas”.

“Los que tienen acceso al agua están haciendo siembra de maíz y sorgo forrajero para aguantar en el verano del 2027, pero no está cayendo suficiente lluvia en ríos y quebradas”.

“Habría que tomar criterios de la producción más conveniente para cada condición. Qué tipo de hortalizas se pueden sembrar y cuáles se deben posponer”.

“Estamos en la época donde tenemos que escoger la suficiente agua que pueda caer del cielo, la limpieza de los abrevaderos, habilitar y construir las represas para conservar el agua”.

“Nuestra preocupación es la falta de mercado por las altas producciones de hortalizas, debido debido al aumento de lluvias en la vertiente del Caribe tenemos una sobre producción”.

“El fenómeno de El Niño que nos ha causado retraso significativo en la siembra nos lleva a que casi a esta fecha tenemos un desfase entre 15 y 20 mil hectáreas menos”.

“Yo les recomiendo los ganaderos que se preparen para los años venideros porque este va hacer un fenómeno que nos va a seguir agobiando”.

“Hemos tenido cuatro semanas de lluvias constantes y ha sido un golpe duro para los productores. Pedimos equipos para dragar los canales primarios y liberar los caminos de producción”.

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