$!El agro busca alternativas ante los efectos de El Niño

El fenómeno de El Niño afecta al sector agropecuario panameño. Mientras en el Pacífico la escasez de agua pone en riesgo la producción, en el Caribe y Tierras Altas el exceso de lluvias daña las cosechas.

Los ganaderos del Pacífico enfrentan la escasez de lluvias y la reducción del caudal de ríos y quebradas. Por ello, trabajan en la construcción de pozos, reservorios, captación pluvial, división de potreros y suplementación alimenticia con caña de azúcar y pastos de corte, para minimizar el impacto, explicó Ovidio Saavedra, expresidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN).

El gremio ha solicitado apoyo al gobierno en la creación de bancos de forraje, pacas e importación de subproductos de molinería, además de la construcción de reservorios de agua.

Franklin Barría, presidente de ANAGAN Panamá Este, explicó que el sector arrocero se encuentra aplicando insumos para evitar bacterias y hongos en las plantaciones.

Este panorama contrasta con el de los productores de hortalizas en Tierras Altas, provincia de Chiriquí, que reportan una sobreproducción de lechuga, zanahoria, repollo, apio, brócoli y papa, por el exceso de agua, lo que ha afectado la rentabilidad.

Por su parte, las parcelas de plátano, papaya, cacao y banano están siendo amenazadas por la saturación de agua en Bocas del Toro. Los agricultores reportan productos dañados y presencia de hongos, por lo que solicitan el dragado de canales y la reparación de caminos.