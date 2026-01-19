Economistas: Se necesita generar 45 mil empleos formales por año

La economía del país necesita generar 45 mil empleos formales por año para alcanzar un fuerte crecimiento económico y reducir la tasa de desempleo, que en la última medición se ubicaba en 9,5%, explicaron economistas y especialistas.

René Quevedo, consultor empresarial, explicó que de ese total, las dos terceras partes de los empleos se necesitan generar en el eje canalero y el resto en otras provincias. Aseguró que “no obstante, eso dependerá de los niveles de inversión privada”.

Según Quevedo, “la capacidad de la economía para generar empleos depende de la velocidad con la cual se le pueda inyectar liquidez”, por lo que es importante “seguir mejorando la confianza para invertir en el país, particularmente en los sectores: comercio, construcción, actividades de apoyo administrativo, hoteles, restaurantes e industrias”.

Quevedo aseguró que “en el 2026 se seguirá consolidando la tendencia de mayor consumo y mayor inversión privada, lo cual hace prever que el mercado laboral seguirá mejorando”.

Por su parte, el economista Patricio Mosquera, señaló que en octubre de 2024 "el desempleo era 9,5%, equivalente a 202.609 personas. Una regla práctica para dimensionarlo es simple: 1 punto porcentual de desempleo son cerca de 21 mil empleos netos". Explicó que “con ese marco, si entendemos “pleno empleo” como un rango técnico de 4–5%, bajar de 9.5% a 5% exige crear del orden de 95 mil empleos netos (un rango razonable sería 80–110 mil, dependiendo de cómo se mueve la participación laboral y el ritmo de crecimiento)”.

Mosquera dijo que "la clave no es solo cuántos puestos se crean, sino qué tan formales, estables y productivos son. Para acercarse al pleno empleo hay que priorizar sectores con alta capacidad de absorción y fuertes encadenamientos: construcción e infraestructura, logística y comercio, turismo, agroindustria y servicios modernos".

El economista Raúl Moreira, ha mencionado que “se deben fortalecer los esfuerzos para la generación de empleos en PYMES, industrias y agro que son los sectores junto con el comercio que generan más empleos”.