Economía de Argentina repunta 4,4% en 2025, por debajo de las proyecciones

El Producto Interno Bruto de Argentina creció 4,4% en 2025, un rebote notable tras la contracción de 1,3% registrada en 2024 aunque menor de lo que esperaba el gobierno, que convive con señales de fragilidad en el empleo y la actividad industrial.

El crecimiento fue inferior a la proyección oficial de 5% y la del Fondo Monetario Internacional, de 4,5%, según datos divulgados este viernes por el instituto nacional de estadística (Indec).

La cifra del crecimiento se publica en un momento delicado para el gobierno, ante una inflación que si bien se mantiene por debajo del 3% mensual volvió a acelerarse desde mediados de 2025.

El gobierno enfrenta además críticas por el cierre de empresas y el aumento del desempleo, que cerró 2025 en 7,5% de la población económicamente activa.

El presidente ultraliberal Javier Milei celebró el aumento del PIB, y arremetió contra quienes considera “empresarios prebendarios” y “políticos corruptos” que aseguran que “el país está por estallar”, en un mensaje en X.

El crecimiento económico fue impulsado sobre todo por la agricultura y ganadería; la minería y la intermediación financiera, según el Indec.

“Partíamos de niveles relativamente bajos en 2024. Con ese punto de partida, que no era muy auspicioso, cualquier movimiento al alza iba a ser significante y ese 4,4% creo que refleja particularmente eso”, dijo a la AFP Joel Lupieri, economista y analista de la consultora EPyCA.

Crecimiento parcial

Además, las actividades que traccionan el crecimiento económico son “poco intensivas en términos de generación de empleo”, señaló a la AFP el director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, Andrés Asiaín.

Entre noviembre de 2023 -un mes antes de la asunción de Milei- y noviembre de 2025 se cerraron 22.000 empresas, es decir un 4,3% del total, según un informe del centro de estudios Fundar en base a datos oficiales.

Milei logró en dos años bajar la inflación de más de 160% anual cuando asumió al 31,5% en 2025, su menor nivel en ocho años, a costa de un duro ajuste fiscal.

Pero además desde hace más de un semestre el ritmo al que incrementa el costo de vida se ha acelerado, y marzo deberá incorporar en su índice de precios al consumidor el impacto del aumento de la gasolina, según el medio especializado Ámbito.