Doce proyectos de ley preocupan a la banca

Doce iniciativas legislativas que impactan directamente en la actividad bancaria preocupan a la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), que pide mayor participación en estos debates y basarse en criterios técnicos, para no tomar decisiones que a la larga podrían perjudicar a los clientes bancarios.

Se trata de legislaciones sobre los contratos bancarios, prescripción de deudas, actividades de cobranza, historial de crédito, criptomonedas y proveedores de servicios virtuales, intereses preferenciales para viviendas usadas, derecho al olvido oncológico, delitos de usura y modificaciones al FECI.

Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la ABP, indicó que, “queremos que nos escuchen antes de impulsar leyes que van a tener un impacto adverso o contrario a lo que originalmente se piensa que se quiere hacer. Que nos escuchen, que nos tomemos el trabajo de analizar técnicamente qué implican esos proyectos y qué impacto tienen para el público y para los bancos antes de lanzarse a una cosa que parece bien, en primera instancia, pero que puede terminar causando más daño del bien que causa”.

Iniciativas legislativas enumeradas por la ABP

El Proyecto de ley (PL) 368, que garantiza el derecho del consumidor a la información accesible, clara y veraz en etiquetado de productos, contratos y documentos; PL 388 - Que establece el reconocimiento administrativo por parte de bancos y entidades financieras de la prescripción de deudas; PL 306 - Que regula las actividades de cobranza realizadas por las agencias de cobro; los proyectos de ley 303 y 386 que modifican la ley 24 de 2002 que regula el servicio de información de historial de crédito.

También los proyectos de ley 326, 247 y 268, que establecen marcos regulatorios para el uso de criptomonedas. Los banqueros también mencionaron el proyecto de ley 252 sobre la adquisición de viviendas usadas; el PL 350 - Que establece el derecho al olvido oncológico; el PL 228 sobre “delitos de usura” y el PL que modifica la Ley 4 del 17 de mayo de 1994, por la cual se establece el sistema de intereses preferenciales al sector agropecuario.