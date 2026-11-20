Diversos sectores empresariales, sindicales, comunitarios y de cumplimiento normativo respaldaron la decisión del presidente de la República, José Raúl Mulino, de iniciar conversaciones formales con Minera Panamá para definir el futuro de la mina ubicada en Donoso.

Las organizaciones coincidieron en que el diálogo representa un paso necesario que no equivale a una reapertura automática ni a una aprobación anticipada.

Asimismo, concordaron en que cualquier eventual acuerdo debe alcanzarse bajo estrictos criterios de transparencia, equidad y rendición de cuentas, para proteger el ambiente, impulsar la participación ciudadana y recuperar empleos e ingresos que beneficien al país.