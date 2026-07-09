Diputado Saldaña presenta la iniciativa “Tasa Justa” para proteger a clientes bancarios

El diputado independiente Carlos Saldaña presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley “Que modifica el decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, por el cual se reforma el régimen bancario y se crea la superintendencia de bancos, ordenado sistemáticamente mediante el decreto ejecutivo 52 de 30 de abril de 2008”, también denominado “Tasa Justa”.

Según Saldaña, la iniciativa busca efectuar ajustes a la tasa de regulación bancaria para los bancos con licencia general, así como determinar condiciones excepcionales a la facultad que tienen las entidades bancarias para variar la tasa de interés en los productos que ofrece.

En concreto, con la modificación de los artículos 79 y 80, se establecerían mecanismos de protección para los deudores según las condiciones de temporalidad, es decir, si la entidad bancaria establece promociones alejadas de la realidad del mercado solo para generar efectos de enganche con nuevos clientes, este deberá mantener dicha oferta hasta que finalice el plazo del contrato.

“En Panamá la necesidad obliga a las personas a aceptar cláusulas abusivas en los contratos bancarios, letras pequeñas dentro de promociones ofrecidas en sucursales o en ferias con tasa de interés alejadas de la realidad del mercado solo para generar enganche y, luego de 6 u 8 meses, terminar notificando el aumento con todas las justificaciones que se les ocurra. Queremos que los bancos ofrezcan tasas reales a las personas”, expresó el diputado.

Con la iniciativa “Tasa Justa”, los bancos tampoco podrían incrementar la tasa de interés en los casos que le prohíban al deudor vender, ceder, donar o cualquier acción similar por el término inicial del contrato.