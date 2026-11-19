Diez jefes de Estado y de Gobierno han confirmado su participación en la tercera edición del Foro Internacional CAF 2027 América Latina y el Caribe, que se celebrará a finales de enero en Panamá, según informó este jueves el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez.

Durante una conferencia de prensa junto al presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, el ministro detalló que entre los mandatarios confirmados figuran Rodrigo Paz, de Bolivia; Yamandú Orsi, de Uruguay; Nasry Asfura, de Honduras; Daniel Noboa, de Ecuador, y Luis Abinader, de República Dominicana. También asistirá la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

El presidente José Raúl Mulino será el anfitrión del encuentro, que también contará con la participación del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo. Martínez-Acha adelantó que esperan anunciar nuevas confirmaciones en las próximas semanas.

”Seremos la referencia y el punto de conexión del espacio donde se dan las grandes conversaciones sobre los problemas que afectan a la humanidad”, expresó el canciller al referirse al objetivo de posicionar a Panamá como escenario de intercambio sobre asuntos económicos, políticos, académicos y científicos.

Por su parte, Díaz-Granados manifestó su expectativa de que esta tercera edición supere las anteriores y destacó que el CAF prevé movilizar $15,000 millones durante los próximos cinco años para financiar proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe.

Entre los participantes confirmados figuran los premios Nobel de Economía Simon Johnson (2024) y Paul Romer (2018), además del escritor Giuliano da Empoli. También se espera la presencia de representantes de organismos internacionales, entre ellos el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y el secretario general de la OEA, Albert Ramdin.

El programa contempla 21 sesiones plenarias, 60 sesiones paralelas y 50 sesiones cerradas, con más de 350 panelistas del sector público y privado, organismos internacionales y sociedad civil.