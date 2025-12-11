Destinarán B/. 29 millones a obras cercanas a la mina

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, anunció una inversión inicial de 29 millones de dólares, proveniente de las regalías generadas por la venta del concentrado de cobre almacenado en la mina, destinada a proyectos sociales e infraestructura prioritaria en los municipios de Omar Torrijos, Donoso y La Pintada, con el objetivo de fortalecer y mejorar los servicios esenciales en estas comunidades.

Moltó explicó que, la inversión se destinará principalmente a proyectos concretos, medibles y orientados a mejorar servicios esenciales como salud, educación, agua potable y caminos de acceso. Cada institución del Estado será responsable de ejecutar las obras asignadas, garantizando un uso eficiente y transparente de los recursos.

En el municipio de Omar Torrijos, se invertirán B/. 3.5 millones en la ampliación y equipamiento del Centro de Salud de Coclecito, en la electrificación de la comunidad de Nueva Esperanza y en la mejora de diversos caminos rurales.

En Donoso, se invertirán B/. 1.95 millones en caminos de penetración para productores de Guácimo y en la ampliación y reparación del Centro de Salud de Coclé del Norte.

En La Pintada, B/. 1.25 millones se destinarán a la ampliación de la Escuela de Llano Norte, mejoras en los sistemas de agua potable de Llano Grande y Llano Norte, y la rehabilitación del camino que conecta a ambas comunidades.