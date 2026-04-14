Desarrollo de infraestructuras y puertos, claves para generar empleos en Chiriquí

La tasa de desempleo en la provincia de Chiriquí supera el 9.1%, por lo que empresarios y economistas aseguran que es necesario promover el desarrollo de puertos y proyectos de infraestructura, como mecanismo para atraer inversión y generar empleo.

En este sentido, Mavis Polo, presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI), señaló que es clave apoyar iniciativas como el Puerto Barú. “Estamos hablando de que, una vez en funcionamiento, este proyecto generaría alrededor de 1,200 empleos y mejoraría la calidad de vida”, indicó.

Asimismo, Polo subrayó que “es necesario agilizar los trámites de construcción, ya que en la provincia se han perdido más de 5,000 empleos”.

En tanto, Felipe Rodríguez, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí (CAMCHI), manifestó que “según cifras oficiales el desempleo en la provincia creció a 9.1%”.

Rodríguez agregó que “iniciativas como Puerto Barú y Puerto Armuelles podrían dinamizar la economía; sin embargo, algunos proyectos han sido paralizados por la oposición de grupos ambientalistas, lo que ha frenado el desarrollo en la provincia”. Además, indicó que “se debe llegar a una mediación y a un punto intermedio que permita generar más oportunidades y menos conflicto”.

Por su parte, René Quevedo, consultor empresarial dijo que “a septiembre 2025, la tasa de desempleo en la provincia de Chiriquí fue de 9.7%, 0.7 puntos superior al nivel de octubre 2024 (9.0%), con un desempleo juvenil (15 a 29 años) del 20%, versus 18.1% el año anterior”.

Finalmente, Quevedo explicó que “los proyectos de infraestructura impulsados por el gobierno contribuirán a mitigar la situación, especialmente en el segmento de baja escolaridad”, y añadió que “iniciativas privadas como Puerto Barú también tendrán un impacto positivo en la generación de empleo”.