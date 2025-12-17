Denuncian “competencia desleal” en La Chorrera

ML | Los arrendatarios del Mercado Público de La Chorrera solicitaron la intervención de los concejales del distrito, ante la proliferación de vendedores ambulantes, que representan una “competencia desleal” que afecta de manera directa sus ventas, así lo informó Abdiel Becerra, representante de los arrendatarios del mercado.

De acuerdo con Becerra, la presencia constante de comerciantes informales en las calles ha provocado una disminución considerable del flujo de clientes dentro del recinto. “Usted entra al mercado y eso parece un pueblo fantasma, y con más razón en este mes de diciembre, cuando muchos arrendatarios están desistiendo y abandonando sus puestos de trabajo debido a la proliferación de vendedores ambulantes. Nos están llevando a la quiebra”, dijo Becerra.

Asimismo, explicó que “los vendedores ambulantes operan sin permisos ni carné de salubridad, lo que representa una competencia desleal frente a los comerciantes establecidos que cumplen con todas las normas legales y sanitarias”. Agregó que, “se ubican en las inmediaciones del Parque Feuillet, donde se concentra gran parte del público. Mientras ellos venden fuera de los predios, nosotros estamos dentro del recinto, cumpliendo con todas las normas sanitarias, los permisos correspondientes y los pagos exigidos, además de ofrecer precios accesibles; sin embargo, los clientes no llegan al mercado”.

Por su parte, José Pablo Ramón, gerente general de los Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A. (Merca Panamá) indicó que “la situación también requiere un mayor nivel de organización y coordinación por parte de los propios arrendatarios”.

Ramón manifestó que “la implementación de ofertas y estrategias comerciales podría contribuir a atraer a los consumidores. Si no se hacen ofertas y no se vuelve más atractivo el mercado, la gente no va a ir. Si se coordina con la administración del mercado para promover ofertas de mariscos, vegetales y otros productos, las personas asistirán”.