“Decisión sobre la mina no puede esperar”

ML | El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, indicó que urge tomar una decisión sobre el futuro de la mina de cobre ubicada en Donoso, provincia de Colón.

“Hay decisiones que no pueden esperar, se debe hablar de la mina. No hacer nada no es una opción. La paralización de este proyecto ha dejado 47 mil panameños sin empleos de manera directa e indirecta”, dijo Arias.

El empresario recordó que ya el Ministerio de Ambiente entregó la orden de proceder a la empresa encargada de realizar la Auditoría Integral del Proyecto. Arias explicó que la empresa de renombre internacional que se adjudicó el proceso de auditoría, SGS, revisará más de 371 compromisos del Estudio de Impacto Ambiental; eso no es poca cosa, es la oportunidad de mostrar, con hechos, como se están cumpliendo las obligaciones ambientales y sociales. Además, la auditoría permitirá evidenciar los recursos generados y pagados al Estado”.