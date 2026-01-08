De B/.100 a B/.1,200, inversión promedio para útiles escolares

Entre B/.100.00 a B/.1,200.00 al año, puede ser la inversión que realiza un padre de familia o tutor en la compra de útiles escolares, dependiendo de si el estudiante asiste a una escuela del sector oficial o particular.

Javier Lombardo, de la Unión Nacional de Asociaciones de Padres de Familia de los Centros Educativos Particulares (UNADEPA), explicó que “la inversión que realiza un padre de familia depende si el estudiante asiste a un colegio público o particular”. Agregó que, “los gastos en uniformes, útiles y matrícula pueden oscilar entre B/.350.00 y B/.450.00, mientras que la compra de libros puede alcanzar hasta B/.200.00, según el estatus del centro educativo”.

En tanto, el economista Patricio Mosquera, detalló que “en escuela pública, el gasto por estudiante suele moverse entre B/.100.00 y B/.200.00 si se compra lo básico útiles, algo de uniforme y reposiciones, puede subir según el año que cursa el estudiante debido al precio de algunos textos escolares”.

En cuanto a las escuelas particulares, Mosquera comentó que, “el rango sube con rapidez: de B/.250.00 a B/.600.00 cuando se suman uniformes, calzados y útiles; y si además se incluyen textos y plataformas, el total puede ir de B/.500.00 a B/.1,200.00 o más, dependiendo del colegio y el grado”.

“Tres rubros concentran casi todo: útiles y materiales, uniformes y calzados, incluyendo educación física y, en muchos casos, libros e incluso computadoras”, manifestó Mosquera.

El especialista agregó que, “la temporada escolar es un mini-shock de consumo que se siente en comercio y servicios. Con poco más de un millón de estudiantes, aún con un gasto promedio conservador, el movimiento puede estar en el orden de cientos de millones de dólares en pocas semanas”.

En este contexto, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) reiteró que “los útiles, libros y uniformes escolares incluidos en el listado oficial están exentos del pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) del 7% durante todo el año, conforme a la ley”.

Además, exhortó a los consumidores a “denunciar cualquier irregularidad relacionada con la aplicación de esta exoneración, como el cobro indebido del 7%, publicidad engañosa, venta atada de productos, falta de precios a la vista o cobros superiores a los permitidos”.