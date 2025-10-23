Cuatro nuevas Tiendas del Pueblo abrirán en Veraguas

En la provincia de Veraguas, se abrirán cuatro nuevas Tiendas del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), anunció el presidente de la República, José Raúl Mulino este jueves durante su conferencia semanal.

El mandatario explicó que, “las Tiendas del Pueblo abrirán pronto en: Atalaya, Cañazas, Mojarras de Calobre y en la vía Pixbae (Las palmas)”.

“Muy pronto tendremos estas tiendas con aire acondicionado como las que tenemos en Panamá, que son permanentes, abiertas de lunes a viernes. Para llevar alimentos de calidad y buen precio, comprado directamente al productor panameño sin intermediarios”, expresó Mulino.

Por otro lado, mencionó que “se han comprado 60 mil jamones a dos compañías porcinas de Veraguas, para las canastas navideñas que se venderán as $15”.