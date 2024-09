Alfredo Graell, secretario general de la Central Nacional de Trabajadores (CNTP), señaló que “rechazamos todas esas formas de medidas paramétricas y de pilares y no lo vamos a consensuar. Nosotros apoyamos retomar el 100% al sistema solidario”.

Luis Sánchez, del Frente de Acción Magisterial, indicó que “en la mesa no se está acordando nada, solamente escuchar y no se puede debatir nada. Para poder solicitar datos de la CSS o los emitidos por la OIT hay que hacer un acuerdo con el Ejecutivos para poder tener acceso violando la ley de Transparencia”.

Aseguran que esto “no es un diálogo”, la metodología ha sido impuesta y no aceptarán medidas paramétricas, ni ningún documento que no se logre a través del consenso.

“Ha sido una conversación decidida desde el gobierno, no cuenta con la metodología adecuada y no hay igualdad en términos de discusión. No es un diálogo... podemos concluir que el gobierno tiene ya una decisión tomada y está buscando legitimarla”.