Créditos nuevos crecen 8.2% y alcanzan los $21,413 millones

El Sistema Bancario Nacional (SBN) otorgó $21,413 millones en nuevos créditos entre enero y septiembre de 2026, un 8.2% más que en igual periodo de 2025, según informe de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

El Centro Bancario Internacional (CBI) alcanzó activos netos por $171,816.2 millones al cierre de septiembre, con un crecimiento interanual de 8.20%.

La cartera crediticia neta creció 6.20% hasta $106,032.5 millones, mientras los depósitos sumaron $121,617.2 millones (+6.82%).

En septiembre, los desembolsos registraron el mayor monto mensual desde 2012, impulsados por el sector público. En el acumulado, las colocaciones al sector privado aumentaron 3.3%.

La calidad de los activos mejoró: la cartera morosa y vencida local del SBN bajó de 5.6% a 5.2% y en el CBI la vencida pasó de 2.24% a 2.06%.

La liquidez y solvencia se mantuvieron por encima de los mínimos regulatorios, con una liquidez de 55.33% en el CBI y un Índice de Adecuación de Capital de 15.72%.

Entre enero y septiembre, la utilidad neta del CBI fue de $2,225.2 millones, similar a la de 2025, con un ROE de 15.10% y un ROA de 1.79%.

El informe destaca el aumento de 9.38% en depósitos externos y el incremento de bancos corresponsales de 431 a 435, tras la salida de Panamá de la lista gris del GAFI y de la lista de alto riesgo de la Unión Europea.