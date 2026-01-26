Crecen en un 7.3 % las licencias para trabajadores del mar

Durante 2025, un total de 6,633 personas recibieron capacitación obligatoria en temas como seguridad marítima, técnicas de supervivencia personal, primeros auxilios y prevención de incendios. Estos conocimientos son esenciales para reducir accidentes y proteger la vida humana en el mar, además de ser un requisito indispensable para obtener la licencia de marino de aguas nacionales, informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Pescadores, operadores de lanchas y marinos que dependen del mar como principal fuente de ingresos lograron regularizar su actividad laboral en 2025. Esto representa un incremento del 7.3 % en la emisión de dicho documento, detalló la Dirección General de la Gente de Mar (DGGM) de la AMP.

De enero a diciembre de 2025, la DGGM emitió 5,372 licencias, superando las 5,008 otorgadas en 2024. “Este crecimiento refleja una mayor incorporación de trabajadores del sector marítimo a la formalidad, permitiéndoles ejercer su labor de manera legal, segura y conforme a las regulaciones vigentes”, informó la entidad.

Las licencias otorgadas incluyen las categorías de marinero, operador de lancha de segunda clase y patrón de pesca de segunda clase. Estas habilitan la operación de embarcaciones menores de hasta 12 metros de eslora, un segmento clave para la pesca artesanal y el transporte local.

“Este programa no solo fortalece el cumplimiento legal, sino que también mejora las condiciones de trabajo e ingresos de quienes viven del mar, al brindarles respaldo institucional y reducir el riesgo de sanciones o accidentes. En un país con amplias zonas costeras, la regularización de la gente de mar se traduce en mayor seguridad, estabilidad laboral y desarrollo social”, manifestó la DGGM en el comunicado.

Proyecciones para 2026La DGGM inició esta semana el cronograma de Giras de Licencias correspondiente al primer semestre de 2026, dando continuidad a una estrategia orientada a fortalecer la legalidad, la inclusión social y la protección de la vida humana en el mar.

Durante este primer semestre, el programa llegará a las comunidades costeras de las provincias de Chiriquí, Veraguas, Colón, Los Santos, Bocas del Toro, Darién, Herrera, Panamá y Panamá Oeste. El calendario detallado de las giras será divulgado oportunamente a través de las redes sociales oficiales de la AMP, con el fin de que los trabajadores y las comunidades costeras conozcan las fechas, lugares y requisitos.

Las giras permiten que el Estado llegue directamente a las zonas costeras, eliminando barreras económicas y logísticas que históricamente dificultaban el acceso a estos trámites. Además, la emisión de la licencia en el mismo lugar de la capacitación facilita el proceso y reduce costos para los trabajadores, muchos de los cuales dependen de ingresos diarios para sostener a sus familias.