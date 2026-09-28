Creatividad hecha postre: “Mathi Cookies” y su propuesta de repostería en 2D y 3D

Eida Delgado, una emprendedora de 67 años, cuya pasión por la repostería y el deseo de generar ingresos la impulsaron a crear Mathi Cookies Cake & Desserts, un negocio dedicado a la elaboración de dulces, cupcakes y galletas con decoración 2D y 3D.

Delgado relató que su emprendimiento inició en 2014, cuando preparó galletas para el baby shower de su nieto. “Vi unas galletas que mi hija encargó a una amiga y eso me gustó. Empecé a buscar videos y decidí intentarlo”. Además, “vi que era una entrada adicional y me gustaba, porque antes hacía decoraciones para Navidad”, contó.

La emprendedora detalló que entre los postres que ofrece se encuentran pasteles para eventos como cumpleaños, bautizos y 15 años, galletas, cupcakes, cake pops y mesas de dulces (candy bar). Delgado explicó que para la elaboración de sus postres utiliza coberturas de buttercream y fondant, hace decoraciones en 2D y modelados en 3D.

En cuanto al proceso de elaboración, señaló que “es un trabajo minucioso que toma varios días: el pastel se hornea unos tres días antes, al día siguiente se rellena y refrigera envuelto en papel film y, al tercer día, se aplica ganache de chocolate y se forra con fondant. El mismo se prepara con dos días de anticipación y se tiñe un día antes. Para contrarrestar la humedad de Panamá y dar firmeza a las figuras, utilizamos CMC (endurecedor alimentario)”.

La emprendedora detalló que los precios de sus productos dependen de la cantidad solicitada y de si el diseño es en 2D o 3D. “Pueden ir desde B/.80.00 hasta B/.130.00, dependiendo de lo que solicite el cliente”. Se pueden adquirir a través de su cuenta de Instagram @mathi_cookies.