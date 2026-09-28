Economía

Crean mesa de trabajo para definir la estrategia de promoción internacional de Panamá

Crean mesa de trabajo para definir la estrategia de promoción internacional de Panamá
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28 de septiembre de 2026

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, instaló este 28 de septiembre la Mesa de Alto Nivel ProPanamá-Sector Privado, integrada por representantes gremiales y empresarios de amplia trayectoria internacional, con el objetivo de fortalecer la articulación público-privada y trazar una estrategia conjunta para la promoción exterior del país.

Durante el acto de apertura, Moltó destacó que esta instancia funcionará como un mecanismo permanente de diálogo y trabajo técnico para identificar oportunidades, compartir información estratégica y ejecutar acciones concretas. “Queremos que este sea un espacio de diálogo abierto y, sobre todo, de trabajo. Un espacio donde podamos escuchar distintas perspectivas y construir juntos una estrategia que responda a las oportunidades reales que tiene el país”, afirmó el titular del MICI.

El ministro precisó que la iniciativa responde a lo estipulado en la Ley 497 y su Decreto Reglamentario, la cual establece un órgano de apoyo estratégico para asesorar de manera directa a la Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones (ProPanamá). Asimismo, aclaró que la meta no es añadir trámites burocráticos, sino capitalizar el conocimiento, la red de contactos y la experiencia del sector privado para consolidar el posicionamiento del país como hub de inversión y negocios. “Lo que queremos es rescatar ese espíritu de colaboración entre el sector público y el privado, adaptándolo a las necesidades y oportunidades que hoy tiene Panamá”, sostuvo.

En cuanto a la metodología operativa, se acordó celebrar reuniones mensuales para priorizar objetivos, asignar tareas y medir resultados. Entre las metas centrales destaca la identificación de mercados y rubros estratégicos, que abarcan desde sectores tradicionales como logística, turismo y agroindustria, hasta sectores emergentes como semiconductores, industria farmacéutica, energía y servicios modernos. Al respecto, Moltó enfatizó la urgencia de evaluar el impacto real de las gestiones: “Tenemos que pasar de la actividad al resultado”, sentenció, al advertir que el éxito de las misiones, ferias y encuentros internacionales dependerá de los negocios, proyectos e inversiones que logren concretarse de forma efectiva.

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