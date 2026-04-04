Costa Rica rechaza medidas de China contra buques panameños

El Gobierno de Costa Rica se sumó a la condena de otros países, como Paraguay y Honduras, sobre las medias impuestas por China a buques de Panamá que se traducen en inspecciones “arbitrarias e injustificadas”.

Según el pronunciamiento, están ocurriendo “demoras e inspecciones arbitrarias e injustificadas en puertos de China” a barcos de bandera panameña, lo cual “pone en riesgo el comercio mundial”.

En un mensaje en redes sociales, el país vecino, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó este sábado su “apoyo y solidaridad incondicionales con el hermano pueblo y Gobierno de la República de Panamá” y expresó que “el respeto irrestricto al derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.

En ese sentido, la Cancillería costarricense indicó que “El Gobierno de Costa Rica expresa su profunda preocupación y la más firme condena por las medidas comerciales impuestas por la República Popular China a buques de Panamá”.