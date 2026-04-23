Convocan actividades en Panamá por el 1 de mayo con romería, misa y marcha hacia la Plaza 5 de Mayo

Organizaciones sociales y sindicales de Panamá anunciaron un conjunto de actividades para conmemorar el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, que incluirán actos culturales, religiosos y una movilización en la ciudad capital.

La jornada iniciará el miércoles, 30 de abril, con una romería cultural en el Monumento a los Trabajadores, ubicado en la Cinta Costera, a partir de las 4:30 p.m. Para el jueves 1 de mayo, el programa contempla una misa en la Basílica Don Bosco a las 8:00 a.m., seguida de un primer acto público en el Parque Porras a las 8:30 a.m.

Posteriormente, se desarrollará una marcha que partirá a las 9:30 a.m. con destino a la Plaza 5 de Mayo, donde está previsto un segundo mitin alrededor de las 11:00 a.m.

La convocatoria es impulsada por agrupaciones como el Frente de Acción Magisterial (FAM), la Coordinadora de Organizaciones Sindicales Independientes en Resistencia (OIR), la Alianza Pueblo Unido por la Vida (APUV) y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS).

De acuerdo con el comunicado difundido por estas organizaciones, las actividades buscan conmemorar la fecha y visibilizar distintas preocupaciones relacionadas con la situación social, económica e institucional del país. Entre los temas señalados figuran el costo de vida, el empleo, reformas recientes en materia de seguridad social y decisiones gubernamentales en política pública.