Continúa vigilia en el Ministerio de Ambiente; exigen renuncia de Concepción

Desde el domingo 3 de diciembre, se instaló una segunda vigilia permanente, esta ocasión en los predios del Ministerio de Ambiente en Albrook para exigir la renuncia del jefe de la cartera. En la manifestación pacífica se mantienen acampando miembros de los movimientos Sal de las Redes, Adopta Bosque Panamá, Panamá Vale Más sin Minería, Oeste Sin Minería, Ñeques por la Patria y voluntarios independientes.

La arquitecta Raisa Banfield indicó a Metro Libre que “estamos muy conscientes como ciudadanos que el fallo de inconstitucional no era lo único necesario para proceder a un plan de cierre programado y organizado como corresponde. Pero pareciera que los funcionarios no cumplen con su labor mientras la ciudadanía no los esté fiscalizando, vigilante y exigiendo”.

Por lo que los movimientos ambientalistas reaccionaron instalando un segundo campamento. “La brevedad y efectividad de este fallo emitido en 2023 se dio porque la ciudadanía estuvo pendiente y exigente. Entonces pareciera que lo mismo tenemos que hacer ante el Ministerio de Comercio e Industrias y del Ministerio de Ambiente”.

“El Ministerio de Ambiente es un pilar principal para obtener los informes y la auditorias que se requieren para sustentar el cierre de la mina, pero si tenemos en la cabeza de esta institución a un ministro (Milcíades Concepción) que firmó, validó y publicitó el contrato minero como algo bueno para Panamá, ese personaje no puede estar al frente del proceso inverso”, agregó la arquitecta.

“Por eso estamos aquí exigiendo su renuncia. Frente a este ministerio debe estar preferiblemente un funcionario de carrera, con independencia, que pueda en los meses que quedan de esta administración liderar el proceso”, dijo.

Con respecto a la cantidad de días, Banfield recordó que “en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estuvimos 19 días consecutivos, no sabemos cuánto tiempo estaremos aquí, pero debería ser menos tiempo porque no hay razón para que el ministro se mantenga en su puesto. El ministro de comercio renunció porque no cumplió con el trabajo de proteger los intereses de Panamá en el marco de su cartera. El ministro de ambiente debería haber renunciado antes”.

Con respecto a la cerca construida con las vallas utilizadas durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) subrayó que desde el Ministerio “se están protegiendo de un posible ataque a su institución. Pero aquí nadie vino a atacar nada, aquí vinimos a pedir rendición de cuentas, renuncias, informes y transparencia. Pero el mensaje de la cerca es que no les interesa”.

Además, comentó que como sociedad nos debe interesar que “el Ministerio de Ambiente expida una comunicación de los pasos a seguir y establezca un espacio de construcción de las soluciones ante el plan de cierre porque en Panamá no hay esa experiencia”.

Por su parte, Luis Fenton, voluntario independiente, resaltó que Panamá necesita que “el proceso sea inmediato, el llamado es que actúen ya, que se haga un comité para que vaya a la mina, que inspeccionen y hagan su trabajo”. Fenton, quien es hijo de Marcos Fenton, sobreviviente de la gesta histórica del 9 de enero de 1964, invitó a los panameños a agarrar una bandera y hacer patria en la vigilia.

Mientras que José Roberto Martínez, militante del movimiento Oeste Sin Minería, comentó que para los jóvenes “es muy importante aportar a todas las luchas que se viven en nuestro país. Desde el área de Panamá Oeste hemos salido a agrupar a jóvenes y personas que están totalmente comprometidas con una misma visión de oportunidades de progreso”.

Celia Sanjur, del Centro de Capacitación Social (CCS) coincidió en la consigna de exigir la renuncia de Concepción, porque “él formó parte de todo el proceso que justificó el ilegal contrato minero. Estamos demandando que se cumpla el fallo de la Corte Suprema de Justicia y exigimos una auditoría independiente que de cuentas de qué hay en la mina para hacer inventario que nos permita tomar decisiones”.